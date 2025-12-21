При атаке беспилотников на Краснодарский край пострадала инфраструктура. Фрагменты дрона повредили трубопровод в терминале в Темрюкском районе, начался пожар, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале .

«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Пострадавших нет», — сообщили власти.

На месте падения фрагментов начался пожар, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Оперативные и спецслужбы выехали на место, пожарные приступили к тушению.

Ранее в Херсонской области под ударом БПЛА погибла 35-летняя член УИК № 23 Новокаховского городского округа Елена Морква. Избирком обвинил киевский режим в терроризме, так как дрон атаковал мирную жительницу.