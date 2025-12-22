Силы ПВО сбили 41 дрон ВСУ над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Всего в ночное время с 20:00 по московскому времени 21 декабря до 07:00 по московскому времени 22 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — уточнили в министерстве.

С 23:30 до 07:00 силы ПВО ликвидировали три беспилотника над Краснодарским краем, два — над акваторией Черного моря и один — над Брянской областью.

Ранее боевики ВСУ уничтожили своего же военного, который решил сдаться в плен на Купянском направлении.