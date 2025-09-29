Момент уничтожения БПЛА над Воскресенском попал на видео

В сети появилось видео с моментом уничтожения одного из беспилотников над Воскресенском в Подмосковье. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot .

Сегодня ночью четыре беспилотника сбили над Коломной и Воскресенском.

В Воскресенске после налета загорелся частный дом. Внутри находилась пенсионерка с шестилетним внуком. Оба скончались.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Ранее 360.ru показывал кадры с места происшествия. На видео видно, что огонь повредил стены и фасад.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 80 беспилотников над Россией. БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской областями и над Московским регионом.