Момент угона боевиками машины в Махачкале сняли на видео

Боевики остановили машину в Махачкале и выкинули водителя

Мужчина с автоматом вышел на проезжую часть Махачкалы и выстрелом в воздух остановил черный автомобиль. Он силой вытащил водителя из салона, занял освободившееся место и уехал вместе с сообщником. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Группа вооруженных боевиков устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня.

Сначала неизвестные открыли огонь по посту ДПС на улице Ермошкина в столице региона. На месте погиб один сотрудник полиции, еще шесть получили ранения.

После стрельба продолжилась на улице Магомедгаджиева. В пресс-службе МВД Дагестана подчеркнули, что погибших и пострадавших среди жителей города нет.

В Дербенте вооруженные люди напали на церковь и синагогу. По данным источника 360.ru, в ходе перестрелки погибли двое сотрудников полиции. Также злоумышленники подожгли религиозные здания.