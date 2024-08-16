Момент удара по донецкому ТЦ «Галактика» сняли на видео

Момент прилета украинского снаряда в донецкий торговый центр «Галактика» сняли местные жители. Кадрами они поделились с 360.ru.

Компания находилась в машине, когда они услышали громкий взрыв. В ходе общения они заявили, что снаряд попал в «Галактику». После этого они быстро выехали к торговому центру для оказания помощи пострадавшим.

По последним данным, общее число пострадавших в пожаре после прилета в торговый центр «Галактика» составило 11 человек.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, что в самом тяжелом положении оказался 15-летний подросток, который попал в реанимацию с ранениями от осколков снарядов.

Следственный комитет завел дело о теракте после удара украинских боевиков по донецкому торговому центру. Официальный представитель ведомства Татьяна Петренко заявила, что криминалисты установят личности всех причастных к обстрелу.