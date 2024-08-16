Следственный комитет возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко .

«В результате попадания боеприпаса в здание торгового центра „Галактика“ в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в торговом центре, им оказывается медицинская помощь», — подчеркнула она.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и имена виновных.

Атака на торговый центр произошла днем в пятницу. Пострадали минимум 11 человек, среди них подросток. Пламя распространилось на площади до 10 тысяч квадратных метров, борьба с ним продолжается. По свидетельству очевидцев, здание выгорело полностью.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выразил мнение, что киевский режим доживает последние дни и потому будет скатываться во все более жестокий терроризм. При этом он пообещал, что российские военные и спецслужбы сделают все возможное, чтобы защитить мирных жителей.