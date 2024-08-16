Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ ТЦ в Донецке

Пушилин: подросток попал в реанимацию после удара ВСУ по ТЦ «Галактика»

В результате удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке пострадали 11 мирных жителей, среди которых 15-летний подросток. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Ребенок находится в реанимации в одном из медицинских учреждений Донецка с диагнозом осколочное проникающее ранение и осколочное касательное ранение», — сказал он.

Пушилин отметил, что украинские боевики нанесли массированный удар по Петровскому району города с использованием артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Всего ВСУ совершили 14 вооруженных атак, выпустили порядка 50 боеприпасов. Работу спасателей на месте обстрела осложнила оперативная обстановка, добавил глава ДНР.

После удара украинских националистов по ТЦ «Галактика» начался сильный пожар. Его площадь составила порядка 10 тысяч квадратных метров. Следственный комитет возбудил дело о теракте.