Момент убийства жителя Жуковского из-за дорожного конфликта попал на видео

Дорожный спор в Жуковском закончился гибелью мужчины. Оппонент ударил его металлической арматурой по голове. Кадры с места убийства появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, погибший вышел из легкового автомобиля, а из «Газели» — двое мужчин. Между ними завязался разговор, в ходе которого все отошли от машин. После этого погибший достал газовый баллончик и направил на оппонентов.

Один из них в ответ ударил жителя Жуковского арматурой, которую вытащил заранее из грузовика. После удара мужчина рухнул на асфальт и уже не подавал признаков жизни.

Потасовка на улице Баженова случилась 13 июля. Источник 360.ru рассказал, что мужчина ехал вместе с женой, когда их иномарку подрезала «Газель». Это привело к перепалке с выходцами с Кавказа.

Один из них ударил местного жителя по голове металлической трубой. Травма оказалась смертельной. Следователи предъявили обвинения по статье об убийстве 21-летнему мужчине. Расследование продолжается.