Момент начала стрельбы на КПП в Абхазии сняли на видео

Вечером на границе России и Абхазии неизвестные устроили стрельбу. Начало перестрелки попало на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

Люди шли по территории КПП, когда раздались выстрелы. В ходе ЧП погиб один человек, еще три получили ранения.

По предварительным данным, неизвестные начали стрелять из автомобиля. После стрельбы они скрылись. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению боевиков и их задержанию. На данным момент ситуация на границе стабильная.

Аналогичное ЧП произошло этим же вечером в Дагестане. Неизвестные устроили стрельбу в Дербенте и Махачкале.

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