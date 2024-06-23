Неизвестные устроили стрельбу на границе России и Абхазии

Прокуратура: человек погиб при стрельбе на приграничной с РФ территории Абхазии

Один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в Гагрском районе Абхазии. Перестрелка произошла рядом с российско-абхазской границей, сообщили ТАСС в прокуратуре Гагрского района.

По предварительным данным, неустановленные лица начали стрелять из автомобиля. После стрельбы они и скрылись.

«В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители», — отметили в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию. На данным момент ситуация на границе стабильная.

Ранее стало известно о стрельбе в Махачкале. Неизвестные открыли огонь по посту ДПС. Погиб сотрудник полиции, шестеро получили ранения.