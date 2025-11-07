Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео

Потерпевший крушение в Дагестане вертолет вспыхнул после падения

Принадлежавший концерну «Кизлярский механический завод» вертолет-Ка-226 загорелся сразу после падения на нежилой дом в поселке Ачи-Су в Дагестане. Это следует из видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

В кадр попал сам момент падения летательного аппарата и возникновение огня, который быстро охватил практически все воздушное судно.

По данным республиканского главка МЧС, на борту находились семь человек, из которых четверо погибли. Трех пострадавших срочно забрали прибывшие на место врачи.

Источник 360.ru уточнил, что на борту находились заместитель генерального директора завода, его водитель, главный инструктор и главный инженер.

По официальным данным, вертолет вылетел из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег», но до места назначения не добрался, потерпев крушение.

Пламя с воздушного судна перекинулось на нежилой дом и распространилось на площади 80 квадратных метров.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело по факту крушения вертолета. В ведомстве заявили, что рассматривают несколько причин аварии, включая техническую неисправность и ошибку пилотирования.