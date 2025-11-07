Люди летели на базу отдыха: главное о крушении вертолета в Дагестане

Вылетевший из Кизляра вертолет с пассажирами потерпел крушение в поселке Ачи-Су Карабудахкентского района Дагестана и упал на нежилой дом. В результате аварии погибли четыре пассажира воздушного судна, трое получили серьезные травмы. Что известно к этому часу о ЧП — в материале 360.ru.

Информация о падении перевозящего пассажиров вертолета Ка-226 в Ачи-Су появились около 15:45 по московскому времени. В пресс-службе республиканского главка МЧС уточнили, что воздушное судно было частным и потерпело крушение во время полета из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег». В ведомстве уточнили, что вертолет пал на нежилой дом, который загорелся от удара. «На данный момент пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекли 16 человек и четыре единицы техники», — отметили в пресс-службе.

В результате крушения погибли четыре человека, которые находились на борту вертолета, еще трое получили ранения.

Фото: Пресс-служба МЧС

Для оказания помощи пострадавшим на место прибыли врачи. В пресс-службе республиканского Минздрава заявили, что после осмотра одного раненого сочли нетранспортабельным и оставили в стационаре больницы Избербаша для проведения интенсивной терапии. Еще двух выживших эвакуировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Сообщение о том, что на борту вертолета находились туристы, опроверг руководитель дагестанского Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим, и туристы на борту не находились», — заявил он.

Фото: Пресс-служба МЧС

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил, что потерпевший аварию Ка-226 принадлежал Концерну «Кизлярский электромеханический завод». ТАСС со ссылкой в экстренных службах сообщил, что в воздушном судне находились сотрудники предприятия. Источник 360.ru заявил, что на борту были замгендиректора завода, его водитель, главный инструктор и главный инженер. Кореняко добавил, что Росавиация классифицировала аварию как катастрофу. Расследованием причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Южного МТУ Росавиации. Telegram-канал Mash назвал предварительной причиной крушения воздушного судна разрушение соединения турбины с редуктором.

«Это могло привести к неконтролируемому росту оборотов и возгоранию двигателя», — заявили авторы. Официального подтверждения этой информации нет.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Фото: Пресс-служба МЧС

В ведомстве подчеркнули, что на место крушения выехали криминалисты для установления всех обстоятельств причин крушения вертолета. Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности полетов начала Южная транспортная прокуратура. По итогам мероприятия примут решение о мерах реагирования.

Фото: М / Пресс-служба МЧС

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким четырех погибших при крушении вертолета. Он добавил, что дал распоряжение организовать экстренную эвакуацию с медицинским сопровождением пострадавших «В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины». — заявил глава региона. Меликов пообещал предоставить всю информацию о крушении по мере уточнения обстоятельств.