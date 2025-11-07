СК назвал две версии крушения вертолета в Дагестане

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России рассматривает техническую неисправность и ошибку пилотирования в числе версий крушения вертолета в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и другие», — заявили в СК.

Сотрудники Западного МСУТ проводят осмотры, выемки, допросы и другие процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента. Следствие назначило авиатехническую, химическую и иные судебные экспертизы для установления причин ЧП.

В пятницу в Дагестане вертолет Ка-226 с пассажирами на борту потерпел крушение и загорелся. Погибли четыре человека и еще трое пострадали, их доставили в реанимацию. Винтокрылая машина упала на нежилой дом.