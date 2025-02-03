Многодетную семью Хэер из США обманул житель Домодедова

Американская многодетная семья Хэер из США, получившая убежище в России, стала жертвой обмана жителя Домодедово. Мужчина уговорил американцев одолжить ему пять миллионов рублей, но деньги так и не вернул.

В 2024 году семья Хэер, спасаясь от негативного влияния ЛГБТ-культуры* в США, приехала в Россию и получила убежище. Они поселились в подмосковном Домодедово.

К ним втерся в доверие местный житель Даниил, который уговорил американцев дать ему в долг под расписку пять миллионов рублей. Расписка оказалась липой, написанной на русском языке, деньги Даниил возвращать отказывается. Поддельный «документ» оказался в распоряжении 360.ru.

«Обязуюсь выплачивать 28% годовых каждый месяц или один раз в квартал. Данный договор рассчитан на три месяца», — написал мужчина в расписке.