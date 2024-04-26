Французский композитор стал гражданином России | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:11 Французский композитор стал гражданином России Французский композитор и пианист Николя Челоро получил российское гражданство РИА «Новости»

Читать 360 в

Французский композитор и пианист Николя Челоро стал гражданином России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Я горжусь. Теперь я гражданин России», — прокомментировал музыкант.

Реклама

Он заявил, что в его жизни как композитора произошли изменения. Композитор на протяжении года вместе с женой живет в России. Здесь он дал уже 30 концертов, включая выступления в Донецкой Народной Республике. Он также создал серию композиций под названием «Песнь Донбасса: Непокоренному народу посвящается».

Музыкант поделился, что сейчас пишет сочинения о Суздале как о духовном сердце России.

Челоро ведет активную преподавательскую деятельность и проводит мастер-классы для студентов музыкальных вузов. Он принимал участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура» и делился опытом на образовательных программах молодежного форума «Таврида».

Композитор с благодарностью говорит о своем переезде в Россию, страну с богатым культурным наследием, и указывает на глубокую связь с ней.

Ранее певица Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства. На ее родине — Украине — предложили лишить ее звания народной артистки.