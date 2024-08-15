Многодетной семье из США предоставили временное убежище в России
МВД предоставило временное убежище многодетной семье Хэер из США
Главное управление МВД по Подмосковью выдало свидетельства о предоставлении временного убежища в России супругам Лео и Шантель Хэерам. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
Хэеры родились и долго жили в Нью-Йорке. Они исповедуют христианство и воспитывают трех детей.
«Желание переехать в Россию для постоянного проживания возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования», — пояснила Волк.
По ее словам, супруги хотят в дальнейшем получить российские паспорта.
В апреле российское гражданство получил французский композитор Николя Челоро. В прошлом году он переехал вместе с женой в РФ и дал ряд концертов, в том числе в новых регионах.