Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по грузовику под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал грузовик в селе Почаево Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой, а также множественными осколочными ранениями различных частей тела доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он в своем телеграм-канале.

Для дальнейшего лечения раненого направят в городскую больницу № 2 Белгорода.

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 83 украинских беспилотника над российскими регионами.

Ранее Белгородские власти запросили у правительства средства на 700 укрытий. Гладков уточнил, что после поступления федерального финансирования сразу начнут устанавливать модульные укрытия.