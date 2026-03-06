Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по грузовику под Белгородом
Украинский беспилотник атаковал грузовик в селе Почаево Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчину с баротравмой, а также множественными осколочными ранениями различных частей тела доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он в своем телеграм-канале.
Для дальнейшего лечения раненого направят в городскую больницу № 2 Белгорода.
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 83 украинских беспилотника над российскими регионами.
Ранее Белгородские власти запросили у правительства средства на 700 укрытий. Гладков уточнил, что после поступления федерального финансирования сразу начнут устанавливать модульные укрытия.
