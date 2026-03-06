За ночь средства ПВО сбили 83 украинских беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 83 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Крымом — 56, также по семь дронов уничтожили над Воронежской областью и Азовским морем, пять сбили над Черным морем, четыре — над Курской областью, два — над Краснодарским краем, по одному — над Астраханской и Белгородской областями.

Вчера за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотников. Дроны сбили над Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. Также БПЛА уничтожили над Черным морем, Крымом и Краснодарским краем.