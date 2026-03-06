Белгородские власти запросили у правительства средства на 700 укрытий

Власти Белгородской области обратились к федеральному правительству с просьбой выделить деньги на строительство 700 модульных укрытий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале .

«Обратились в правительство… , ждем поступления денег для производства 700 модульных укрытий», — написал он.

Региону необходимо увеличить число защитных сооружений в приграничных районах. Так, в Грайворонском городском округе по примеру Борисовки планируют дополнительно установить 10 укрытий. Еще 10 конструкций оплатили из внебюджетного фонда — их в ближайшее время передадут приграничным территориям.

Гладков уточнил, что после поступления федерального финансирования стазу начнут устанавливать модульные укрытия. Их планируют размещать вдоль всей приграничной линии региона, протяженностью около 300 километров.

Второго марта губернатор сообщил, что за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 190 беспилотниками.