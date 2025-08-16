Минздрав направил в Рязанскую область 38 медбригад после взрыва на заводе

Помощь пострадавшим при взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области оказали медики 38 бригад. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что на помощь пострадавшим отправили в том числе медицинских специалистов из федеральных учреждений

«К ликвидации последствий привлекли 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской областей, Москвы, специалистов федеральных учреждений», — привело заявление Кузнецова РИА «Новости».

Взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области прогремел в минувшую пятницу, 15 августа. По последним данным, общее число погибших составило 11 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

После происшествия власти ввели на территории района режим чрезвычайной ситуации. Следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил, что понедельник, 18 августа, станет днем траура. По всей территории региона приспустят государственные флаги, учреждения культуры отменят развлекательные мероприятия.