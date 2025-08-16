День траура объявили Рязанской области после ЧП на заводе «Эластик»

В Рязанской области объявили день траура в связи с ЧП на заводе «Эластик», при котором погибли 11 человек. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале .

«На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия», — сказал он.

Глава региона отметил, что скорбит вместе со всеми, кого коснулось происшествие. Он принес искренние соболезнования близким и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Родным жертв случившегося окажут всю необходимую помощь.

Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области прогремел в одном из цехов. В результате происшествия здание разрушилось, начался пожар. Погибли 11 человек, 130 пострадавшим понадобилась медицинская помощь, 29 из них госпитализировали. В регионе ввели режим ЧС.