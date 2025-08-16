Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11

Число погибших при происшествии в Рязанской области выросло до 11, за врачебной помощью обратились 130 пострадавших, 29 из них лежат в больнице. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале .

«Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек», — заявили в ведомстве.

Работы по устранению последствий происшествия продолжаются, в регионе ввели режим ЧС, въезд на территорию места ЧП запретили.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что утром в пятницу на заводе «Эластик» случился пожар в производственном цехе. В результате детонации здание полностью разрушилось. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сообщали о девяти погибших, а до этого — о пятерых.