После пожара на рязанском заводе «Эластик» возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после пожара на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, в котором погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Следователям предстоит оценить, насколько обеспечение безопасности на предприятии соответствовало установленным нормам.

Губернатор области Павел Малков сообщил, что, по предварительной информации, погибли пять человек, более 100 пострадали. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Начал работу оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По данным регионального управления МЧС, на месте работают 70 спасателей и 28 единиц техники. Угрозы жилому сектору нет.