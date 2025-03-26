Житель ЖК в Железнодорожном, где была перестрелка, назвал свой район спокойным

В ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном всегда было очень спокойно, утренняя перестрелка повергла людей в шок. Об этом заявил житель комплекса Дмитрий в беседе с 360.ru.

«У нас всегда было тихо, спокойно. <…> У нас сзади лес, люди гуляют, но никогда никаких драк, перестрелок, чего-то такого [не было]», — сказал он.

Местный житель отметил, что стрелять могли в какого-то «важного человека», которого охраняли.

Перестрелка в ЖК случилась сегодня утром. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении 360.ru. Неизвестный открыл огонь, когда из подъезда вышел мужчина. Стрелок промахнулся, потерпевший бросился к стоявшей рядом машине и спрятался.

После этого из соседнего автомобиля вышел другой мужчина и принялся стрелять в ответ. Вероятно, это был телохранитель потенциальной жертвы. Нападавший и подельники скрылись с места ЧП. Позже журналисты сообщили, что стрелка задержали.