Устроившего стрельбу в ЖК «Ольгино парк» в Подмосковье задержали

Мужчину, устроившего стрельбу во дворе ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном, удалось оперативно задержать. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, сейчас задержанного допрашивают.

Стрельбу во дворе ЖК устроили сегодня утром. По неуточненной информации, несколько человек ждали мужчину у подъезда многоэтажки. Когда он вышел — раздались выстрелы. По предварительным данным, потенциальная жертва смогла спрятаться за машиной.

После этого из припаркованного рядом авто вышел мужчина и начал стрелять в ответ. Вероятно, это был охранник потерпевшего.

Стрелок и его подельники скрылись с места ЧП на «Жигулях». Информации о пострадавших пока не поступило.