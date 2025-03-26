Стрельба произошла во дворе ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном

Во дворе жилого комплекса «Ольгино парк» в городе Железнодорожном произошла перестрелка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По предварительным данным, несколько человек утром поджидали мужчину у подъезда многоквартирного дома. Когда он вышел на улицу, неизвестный открыл стрельбу.

После этого из припаркованного рядом автомобиля выбежал еще один мужчина, предположительно, охранник потерпевшего. Он открыл ответный огонь.

Нападавший и его подельники сбежали с места происшествия и скрылись на автомобиле «Жигули». Сведений о пострадавших нет.

В подмосковном главке МВД в ответ на запрос 360.ru сообщили, что информация о перестрелке уточняется.

«Пока никаких данных нет», — сказали в ведомстве.

Ранее москвич устроил стрельбу у детского сада в Коммунарке, поругавшись с бывшей супругой из-за ребенка. Его отправили под домашний арест.