Перестрелку в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном сняли на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент перестрелки во дворе ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Стрельбу во дворе многоэтажки начали сегодня утром. Когда из подъезда вышел человек, к нему подошел неизвестный и выстрелил. Стрелок промахнулся, поэтому потерпевший бросился к стоявшему рядом автомобилю и спрятался.

После этого из соседней машины вышел еще один человек. Он открыл ответный огонь. Предположительно, это был охранник потенциальной жертвы.

Нападавший и его подельники скрылись с места ЧП — уехали на «Жигулях». Данные о пострадавших пока не раскрыли.

Позже журналисты выяснили, что стрелка задержали. Сейчас его допрашивают.