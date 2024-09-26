Мертвого котенка из дома отравившейся семьи изучат в Красноярске

В Красноярске специалисты обследуют мертвого котенка, обнаруженного возле дома многодетной семьи, в которой от отравления неизвестным веществом умерли четыре ребенка. Об этом ТАСС заявили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Будет проведена ветеринарно-судебная экспертиза, которая установит причины гибели животного. Для этого его труп будет доставлен в ветеринарную лабораторию в Красноярске», — сообщили в СК.

Другие подробности не приводятся.

Расследование по уголовному делу по факту смертельного отравления многодетной семьи продолжается. Мать и отца погибших детей уже выписали из больницы в Красноярском крае.

В школе, где учились умершие от отравления дети, рассказали, что семья была хорошей, родители заботились о детях, контролировали учебный процесс.

Ранее следователи сообщили, что глава отравившегося неизвестным токсическим веществом семейства единственным принял лекарство, почувствовав недомогание.