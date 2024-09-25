Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае единственный принял лекарство

Отец семьи в Красноярском крае, в которой четверо детей погибли из-за отравления неизвестным веществом, единственный принял лекарство. Об этом со ссылкой на главк регионального управления СК России сообщил ТАСС

О лекарстве мужчина рассказал следователям. Родители погибших детей уже пришли в сознание, но в настоящее время они все еще находятся под наблюдением врачей.

В субботу, 21 сентября, стало известно об отравлении семьи из шести человек в населенном пункте Красная Сопка Красноярского края. Утром семья ела пельмени, купленные из магазина, но позднее у них появились симптомы пищевого отправления.

Следствие рассматривает в качестве основной версии отравление парами инсектицидного аэрозоля, а также употребление пищи с неизвестным токсичным веществом.

Родственники четырех погибших девочек утверждают, что дом после применения дихлофоса тщательно проветривали.