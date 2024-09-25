Учитель заявил, что у отравившихся в Красноярском крае детей хорошие родители

Семья из Красноярского края, в которой погибли от отравления четверо детей, была хорошей, охотно шла на контакт со школой. Об этом рассказала 360.ru учительница.

«Они всегда ходили в школу опрятными. Родители их контролировали. Занятий не пропускали. Если пропускали, то только по уважительной причине, если болели», — добавила она.

Собеседница 360.ru назвала произошедшее горем.

«Одни слезы. Слезы, сожаления. Не только у педагогов, [но] и у населения», — подчеркнула женщина.

Отравление произошло 21 сентября. Отец, мать и их четверо детей из Красной Сопки ели пельмени, купленные в магазине. Вскоре у них появились симптомы пищевого отравления. Родители смогли выжить, их выписали из больницы, дети погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас рассматриваются две основных версии случившегося: отравление парами дихлофоса и неустановленное токсичное вещество в самих пельменях. При этом в пробах продуктов, изъятых из дома семьи и из магазина, ничего не нашли.