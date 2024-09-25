Родителей погибших от отравления детей выписали из больницы в Красноярском крае

В среду, 25 сентября, мать и отца погибших от отравления четверых детей выписали из больницы в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщило РИА «Новости» .

Расследование уголовного дела по факту смертельного отравления детей супругов продолжается. Сегодня в краевом ГСУ СК заявили, что основных версий случившегося пока две.

Согласно первой, отравление связано с неустановленным веществом, которое находилось в пище. А по второй — семья отравилась парами аэрозоля от насекомых.

При этом в пробах продуктов, которые изъяли из дома пострадавших, вредных веществ не нашли, как и в пробах пельменей и курицы из магазина, где мать погибших детей покупала еду.