Мэрия Бодайбо сообщило о подключении более 150 домов к водоснабжению

Спустя полтора месяца после крупной коммунальной аварии в иркутском городе Бодайбо к системе холодного водоснабжения подключили 151 жилой дом. Запланированы работы еще по семи домам, сообщила пресс-служба администрации.

Коммунальная авария произошла в ночь на 30 января, из-за сильных морозов промерз центральный водовод в Бодайбо. К 14 марта коммунальщики подключили к системе холодного водоснабжения 151 жилой дом на 1389 человек, в том числе 330 детей.

Подачу воды возобновили в 47 многоквартирных домах, 41 частном и 63 домах блокированной застройки.

В одном доме восстановлена работа канализации. В планах на 15 марта — вернуть холодное водоснабжение еще в семь зданий. С жителями домов, которые до сих пор не подключены, встретился мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

«Обсудили сложности, связанные с подключением именно этих домов: удаленность объектов и сложность пролегания трасс. Работы на данных объектах будут продолжены в любом случае, но основной объем, полагаю, придется на летний период», — рассказал он.

После январской аварии в Бодайбо произошли еще несколько коммунальных аварий, из них самой крупной стал порыв на сетях горячего водоснабжения и отключение центрального теплопункта 17 февраля. Для устранения последствий власти Иркутской области ввели режим ЧС регионального уровня.