В Бодайбо жители остались без воды и тепла при морозе до -45 градусов

Кобзев ввел режим ЧС в Бодайбо, в городе нет света и тепла

В городе Бодайбо ввели режим ЧС после аварии на водоводе, из-за которой жители остались без отопления и воды на фоне сильных морозов. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале .

Из-за перемерзания магистрали остановилась работа четырех котельных. Без тепла и воды остались 141 жилой дом, а также две школы. Температура в городе днем опускается до -34 градусов, ночью — до -45.

«Всю ночь аварийные бригады отогревали магистраль. Эта работа продолжается и в данную минуту», — написал Кобзев.

Он поблагодарил волонтеров и местных жителей, которые помогают друг другу горячей едой, водой и теплыми вещами. Таксисты в городе бесплатно перевозят тех, кто нуждается в помощи.

