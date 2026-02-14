Почти сотня домов под Иркутском не получила тепло

В 98 жилых домов города Бодайбо Иркутской области до сих не вернулось тепло после коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов: 20 ИЖС, 24 МКД, 54 блокированной застройки», — заявили власти.

По результатам ремонтных работ тепло вернули в 69 жилых домов, где проживают 879 человек. Также теплоснабжение восстановили в специальной коррекционной школе и общеобразовательной школе № 3.

В пресс-службе добавили, что в пятницу к системе теплоснабжения подключили еще 10 домов.

Локальный режим ЧС ввели в Бодайбо с 31 января после обледенения водовода. Глава Иркутской области Игорь Кобзев отмечал, что работа четырех котельных остановилась после коммунальной аварии. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.