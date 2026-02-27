Главу Бодайбо обвинили в превышении полномочий

Главу Бодайбинского городского поселения Иркутской области Александра Ботвина задержали по подозрению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве уточнили, что главу поселения подозревают в ненадлежащей организации теплоснабжения. В результате этого четыре котельные остановили работу, без отопления, водоотведения и водоснабжения остались две школы и более 140 домов. Такие действия создали опасность для более 1,3 тысячи местных жителей.

Следствие установило, что коммунальная авария произошла из-за отсутствия мер по модернизации инфраструктуры. СК решает вопрос о мере пресечения Ботвину.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявлял в городском поселении режим ЧС регионального масштаба. Жителям Бодайбо выплатят материальную помощь в размере 15 тысяч рублей.