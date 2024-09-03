«Меня мальчики хотели защитить». Толпа избила аниматоров в Анапе из-за девушки

Аниматор Карина сообщила о нападении на коллег приезжих из Дагестана в Анапе

Трое приезжих из Дагестана избили аниматоров в Анапе. Ссора разгорелась из-за того, что одна из юных особ отказалась знакомиться с мужчинами. Девушка Екатерина, с которой пытались флиртовать нападавшие, рассказала 360.ru, как все было.

«Со мной хотел познакомиться молодой человек, я ему отказала, после чего мы пошли с ребятами домой», — отметила она.

Несколько мужчин направились следом за ними, потом обогнали, началась словесная перебранка, и в ход пошли кулаки. Девушка отметила, что сначала в конфликт вступил один человек, а потом «просто все налетели».

«Меня мальчики (ее коллеги — прим. ред.) хотели защитить, их просто начали толпой забивать», — сказала Екатерина.

Происходящее девушка снимала на видео, но телефон у нее отобрал администратор кафе. Девушка добавила, что травм она не получила. В Анапу вместе с другими коллегами она приехала по работе.

Во время драки пострадали несколько парней и девушка Карина. Она рассказала 360.ru, что чувствует себя не очень хорошо, получила минимум ушиб и собирается в травмпункт, чтобы снять побои. По ее словам, с коллегой Екатериной пытался познакомиться охранник кафе.

«Ему не понравился отказ», — отметила она.

На аниматоров тут же напали около восьми человек.

«Парень, которого больше всего били, очень сильно пострадал. У него лицо все опухло», — подчеркнула девушка.

Она подтвердила, что у Екатерины отобрали телефон и требовали деньги за его возращение. Потасовка закончилась приездом скорой и полиции. Несколько нападавших убежали, но «главный охранник» остался и о чем-то тет-а-тет разговаривал и «хихикал» с правоохранителем. Девушка переживает, что дело могут замять.

«Нам полицейский сказал, что им все равно ничего не будет, потому что у нас нет серьезных побоев», — добавила она.

Она намерена настаивать на привлечении нападавших к уголовной ответственности.

Злоумышленники напали на аниматоров возле одного из кафе на Пионерском проспекте. В распоряжении 360.ru оказалось видео потасовки.