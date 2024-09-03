Избивали толпой. В Анапе на туристов набросились за отказ девушки дать телефон

Несколько туристов пострадали в драке возле кафе «Клим» в Анапе. Причиной побоища стал отказ одной из девушек познакомиться с местными мужчинами. Видео потасовки появилось в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, конфликт произошел между группой местных и компанией отдыхающих.

Очевидцы случившегося говорят, что мужчины решили познакомиться с одной из девушек, хотя прекрасно видели, что она идет по улице со своим молодым человеком. Отказ туристки общаться с ними и дать свой номер телефона в итоге использовали как повод для нападения.

Причем туристы пытались общаться вежливо, отметил источник Telegram-канала Shot. Однако «оскорбленным» отказом было все равно — они набросились на молодых людей толпой. Особенно сильно досталось одному из мужчин — его в итоге увезли на скорой.

Собеседник Shot обратил внимание, что дебоширы били всех, досталось в том числе и отказавшейся знакомиться девушке Теперь пострадавшие хотят обратиться в полицию и написать заявление на обидчиков.