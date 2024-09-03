Следователи установили личности напавших на аниматоров в Анапе

СК: напавшими на аниматоров в Анапе оказались трое приезжих из Дагестана

Фото: Unsplash

Следователи установили личности напавших на аниматоров в Анапе. Как сообщили в пресс-службе СК, ими оказались трое приезжих из Дагестана.

«В ближайшее время они будут доставлены к следователю», — передали в пресс-службе.

В ночь на 3 сентября злоумышленники напали на аниматоров возле одного из кафе на Пионерском проспекте. Причиной драки стал отказ одной из девушек познакомиться с мужчинами.

Как рассказали очевидцы, девушка шла со своим молодым человеком, поэтому отказалась давать номер незнакомцам. Те расценили это как повод для нападения и налетели толпой на молодых людей. При этом аниматоры вели себя вежливо. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В распоряжении 360.ru оказалось видео потасовки.

Ранее резонансный случай произошел в Ленобласти. Местный житель избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности.

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Belkin Alexey/news.ru

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