Медведь разрыл десятки могил и съел человеческие останки под Челябинском

В Челябинской области медведь разрыл могилы и съел останки. Видео, снятое на кладбище в Златоусте, оказалось в распоряжении 360.ru.

«Это Златоуст, Челябинская область, кладбище. Чуть дальше кладбища — дачный поселок. Уже не первый день медведь появляется. Притом не реагирует на присутствие людей, а это работники сняли, и трапезничает», — рассказал известный ветеринар и зоозащитник Челябинска Карен Даллакян.

На кладбище люди часто оставляют сладости. Аромат печенья и конфет привлекает медведей.

«Но здесь еще страшнее — выкопана могила, как говорят очевидцы. Пока еда есть, медведь вроде спокоен, не нападает на людей, не представляет такой опасности, но в любой момент он может проявить агрессию, а это уже однозначно будет стоить человеческих жизней. Поэтому надо срочно применять меры», — подчеркнул он.

По его словам, сотрудники Минэкологии вместе с полицией и администрацией должны разработать план действий. Отловить животное, обездвижить его и увезти на безопасное расстояние, а затем выпустить на волю.

«По данной ситуации охотинспекторы Минэкологии оперативно выехали на место для уточнения всех обстоятельств совместно с сотрудниками полиции. На текущий момент принято решение о регулировании численности в отношении именно этого медведя. Ситуация находится под контролем полиции и администрации Златоустовского городского округа, Министерства экологии Челябинской области», — прокомментировали 360.ru в Министерстве экологии Челябинской области.

Ранее жители Красноярского края пожаловались на медведей-расхитителей. Дикие звери окопались в лесополосе рядом с городком и повадились рыться в мусорных баках.