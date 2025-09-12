Жители Красноярского края пожаловались на медведей-расхитителей
Медведи ходят вокруг строительного городка в Богучанском районе Красноярского края. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что дикие звери окопались в лесополосе рядом с городком и роются в мусорных баках.
«Он, короче, сидит вон, хавает… Ему [все равно]», — комментирует происходящее голос за кадром.
Медведей как минимум двое, на людей они пока не нападали.
Ранее их сородич напал на 39-летнего грибника в лесу возле дома в Приморском крае. Мужчина выжил, но попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачам пришлось не только оказывать ему медицинскую помощь, но и делать уколы от столбняка и бешенства.