Медведь напал на лыжника на Камчатке

На Камчатке медведь напал на спортсмена, тренирующегося на лыжах в лесу, но мужчина сумел вырваться. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатская жизнь».

Хищник напал на спортсмена на лыжной базе «Веселая горка» в селе Мильково.

«К счастью, парню удалось спастись, хотя у него на руке остались глубокие раны от укусов. Хищника отпугнули, сейчас его ищут охотоведы», — уточнил канал.

У мужчины при себе было оружие, поэтому он выстрелил хищнику в сторону морды. Медведь убежал, а спортсмен добрался до базы, уточнил Telegram-канал «Камчатка № 1».

В конце сентября медведь насмерть задрал жителя Кузбасса, следователи возбудили уголовное дело. В Приморье хищник растерзал 30 собак в приюте в Лучегорске. Как заявил дрессировщик Юрий Шевченко, что обеспечить свою безопасность при столкновении с агрессивным зверем практически невозможно.