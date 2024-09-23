Дрессировщик Шевченко заявил, что у мужчин в Приморье почти не было шансов спастись от медведя

В Пожарском районе Приморского края бурый медведь проник на дачный участок, где напал на двух взрослых мужчин и убил их. Об этом сообщили в Министерстве природы региона. О том, были ли у жертв шансы спастись от хищника, в интервью «Ридусу» рассказал дрессировщик медведей Юрий Шевченко.

По мнению эксперта, обеспечить свою безопасность при столкновении с агрессивным медведем практически невозможно. Он утверждает, что убегать нет смысла, поскольку медведь способен бегать быстрее человека. Бесполезно пытаться и подняться на дерево, потому что медведь может легко последовать за добычей.

Шевченко подчеркнул, что медведь — это очень непредсказуемое животное, хотя то же самое можно сказать и о человеке.