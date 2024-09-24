Убивший отца и сына в Приморье медведь растерзал 30 собак в приюте
Почти три десятка собак погибли в Приморье после нападения медведя на приют. ЧП произошло в Лучегорске, сообщил ТАСС глава Пожарского муниципального округа Владимир Козак.
«Сегодня утром было нападение медведя на собачий приют в Лучегорске. Погибли около 30 собак», — подчеркнул собеседник агентства.
После этого, по словам Козака, около места нападения выставили посты полиции. Также к поиску зверя привлекли всех охотников.
Накануне стало известно о гибели отца и сына неподалеку от Лучегорска. На них напал крупный бурый медведь.
Дрессировщик Юрий Шевченко в беседе с «Ридусом» после заявил, что обеспечить свою безопасность при столкновении с агрессивным зверем практически невозможно.
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