Медведь насмерть задрал жителя Кузбасса

СК завел дело после нападения медведя на работника базы отдыха в Кузбассе

Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. Мужчина скончался от полученных множественных ран. Следственный комитет по региону по факту ЧП завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Они допрашивают очевидцев с места происшествия и закрепляют доказательную базу.

Ранее взрослый крупный бурый медведь напал на отца и сына в Приморском крае, они погибли. Также медведь напал приют животных и убил 30 собак. Специалистам охотнадзора выдали разрешение на отстрел хищника.

Дрессировщик медведей Юрий Шевченко отмечал, что при столкновении с агрессивным медведем обеспечить свою безопасность без оружия практически невозможно.