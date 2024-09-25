Медведь насмерть задрал жителя Кузбасса

Медведь напал на работника базы отдыха в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области. Мужчина скончался от полученных множественных ран. Следственный комитет по региону по факту ЧП завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи ведут производство по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Они допрашивают очевидцев с места происшествия и закрепляют доказательную базу.
Ранее взрослый крупный бурый медведь напал на отца и сына в Приморском крае, они погибли. Также медведь напал приют животных и убил 30 собак. Специалистам охотнадзора выдали разрешение на отстрел хищника.
Дрессировщик медведей Юрий Шевченко отмечал, что при столкновении с агрессивным медведем обеспечить свою безопасность без оружия практически невозможно.
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