Медпомощь после ДТП с трамваями в Кемерове потребовалась 108 пострадавшим

После столкновения трамваев в Кемерове за медпомощью обратились 108 человек. Из них 60 отправили на амбулаторное лечение, сообщил мэр Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале .

Он опубликовал видео с участием главврача БСМП Евгении Каменевой. Она заявила, что по состоянию на 14:30 (10:30 по московскому времени) из больницы выписали 60 пациентов, в том числе семерых подростков. Госпитализировали 20 пострадавших. Еще 28 человек отправили на обследование — они обратились за помощью самостоятельно. Таким образом, в общей сложности пострадали 108 человек.

Анисимов уточнил, что врачи дали позитивные прогнозы о состоянии пострадавших. Обратившимся оказали не только медицинскую, но и психологическую помощь.

«Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь», — сказал он.

Авария на Логовом шоссе произошла 6 июня. Столкнулись два трамвая, которые шли в попутном направлении, несколько человек упали на проезжую часть. ГИБДД показала фото с места происшествия. Проезд временно перекрывали.