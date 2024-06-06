Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось почти вдвое

Мэр Кемерова Анисимов: в ДТП с трамваями пострадали 50 человек

В аварии на Логовом шоссе в Кемерове пострадали 50 человек. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Мэр города Дмитрий Анисимов сообщил об этом в своем Telegram-канале .

В горбольницу № 3, по его словам, доставили 40 человек, в том числе троих в тяжелом состоянии. Анисимов сообщил, что врачи борются за их жизнь.

«Помимо 40 человек еще 10 самостоятельно обратились в травмпункт. Тоже сегодня проводится работа. Врачи делают все, что необходимо», — сказал он.

В Кемерове создали оперштаб. Анисимов предупредил, что пока столкнувшиеся трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться с одного берега на другой. Власти запустят бесплатный автобус «ДК Шахтеров — железнодорожный вокзал», а трамваям № 3 и № 10 на правом берегу сократят маршрут.

Авария произошла утром 6 июня. Столкнулись два трамвая в попутном направлении. ГИБДД показало фото с места ДТП и сообщило о 30 пострадавших. Возбудили уголовное дело.