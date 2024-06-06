Более 100 человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове

РИА «Новости»: в ДТП с трамваями в Кемерове пострадали более 100 человек

В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали свыше 100 человек, один погиб. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

«Пострадавшими в аварии являются более 100 человек», — рассказали в пресс-службе.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что среди пострадавших есть пятеро детей. Всех нуждающихся в помощи отвезли в больницы, некоторым проводят операции.

ДТП произошло утром 6 июня на Логовом шоссе, там столкнулись два трамвая, которые двигались в попутном направлении. Следователи завели уголовное дело, а областная прокуратура начала проверку.

В Кемеровской электротранспортной компании отметили, что попавший в аварию трамвай прошел плановое техническое обслуживание 2 июня.

Ранее появились фотографии смятых при столкновении трамваев в Кемерове.