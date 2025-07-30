Медики рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в аэропорту на Камчатке

Состояние женщины, которая пострадала в аэропорту на Камчатке во время землетрясения, медики оценили как удовлетворительное. Об этом в Telegram-канале написал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Женщина пострадала в здании аэропорта в городе Елизово, она не успела спрятаться под стол, когда из-за землетрясения начали падать декоративные панели.

«У пострадавшей ушибленные раны головы. Общее состояние удовлетворительное, выполнена ПХО (первичная хирургическая обработка)», — сообщил министр.

Больше за медицинской помощью с травмами из-за землетрясения никто не обращался, добавил Мельников.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Магнитуда подземных толчков достигала 8,7 балла. По последней информации, погибших в результате случившегося нет. Есть пострадавшие и повреждение инфраструктуры. Эпицентр подземного толчка находился на глубине 17 километров в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.