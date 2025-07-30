Афтершоки будут трясти еще месяц: что происходит на Камчатке после мощного землетрясения
В РАН предупредили об афтершоках на Камчатке еще в течение месяца
В среду, 30 июля, на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигала 8,7 балла. Местные жители говорят: настолько сильных толчков не происходило уже давно. Ученые эти предположения подтвердили: по официальным данным, это сейсмическое событие стало сильнейшим с 1952 года.
«Здесь не припомнят землетрясение такой силы»
По последней информации, погибших в результате случившегося, нет. И это самое главное. Есть несколько пострадавших. Плюс повреждения инфраструктуры.
В частности, в Петропавловске-Камчатске разрушило детсад: у него частично обвалилась стена. Здание было закрыто на ремонт, поэтому внутри никого не было.
«Здесь не припомнят землетрясение такой силы. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Некоторые жильцы Петропавловска-Камчатского покинули свои дома и разбили палатки», — рассказал в комментарии для 360.ru один из местных жителей.
Обстановка в городе наблюдается спокойная, однако людям продолжают присылать сообщения об угрозе цунами, в которых говорится, что лучше не посещать прибрежную зону. Также отменены все пешие туры к кратерам вулканов.
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Официальные данные о пострадавших на Камчатке
При землетрясении на Камчатке нет пострадавших с тяжелыми травмами, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, действительно, такие пациенты есть. Все они в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», — заверил он.
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Где еще есть угроза цунами
Угроза цунами после землетрясения сейчас объявлена в восточных регионах Китая и на Тайване. Береговая охрана США также приказала всем американским и неамериканским коммерческим судам покинуть гавани Гавайев, закрыв их для входящего трафика.
Предупреждения о цунами выпущены также для Новой Зеландии, Перу и Галапагосских островов (Эквадор).
В японской префектуре Тиба всего через несколько часов после предупреждения о цунами на берег выбросились несколько китов, сообщил местный телеканал NHK.
На Камчатке также еще возможны афтершоки, предупредили в Российской академии наук. По прогнозам экспертов, толчки магнитудой до 7,5 могут ощущаться как минимум месяц после мощного землетрясения.
«Развивается сильный афтершоковый процесс, который отлично ощущается в Петропавловске-Камчатском. Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца», — пояснили в филиале Геофизической службы РАН.