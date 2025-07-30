Афтершоки будут трясти еще месяц: что происходит на Камчатке после мощного землетрясения

В РАН предупредили об афтершоках на Камчатке еще в течение месяца

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигала 8,7 балла. Местные жители говорят: настолько сильных толчков не происходило уже давно. Ученые эти предположения подтвердили: по официальным данным, это сейсмическое событие стало сильнейшим с 1952 года.

«Здесь не припомнят землетрясение такой силы»

По последней информации, погибших в результате случившегося, нет. И это самое главное. Есть несколько пострадавших. Плюс повреждения инфраструктуры.

В частности, в Петропавловске-Камчатске разрушило детсад: у него частично обвалилась стена. Здание было закрыто на ремонт, поэтому внутри никого не было.

«Здесь не припомнят землетрясение такой силы. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Некоторые жильцы Петропавловска-Камчатского покинули свои дома и разбили палатки», — рассказал в комментарии для 360.ru один из местных жителей.