Мечтали увидеть Тихий океан. Среди жертв крушения Ми-8 на Камчатке были молодые супруги

Мать пассажира Ми-8 рассказала, что ее сын погиб на Камчатке вместе с супругой

Среди погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке была супружеская пара — Александр и Евгения. Молодые люди вместе занимались скейтбордингом и мечтали увидеть Тихий океан. Об этом 360.ru рассказала мать погибшего мужчины Валентина.

У ребят была туристическая поездка, пояснила женщина. Сын, по ее словам, был очень разносторонним: не только занимался спортом, но и играл на гитаре, а работал айтишником.

«Музыкальную школу закончил», — добавила она.

В браке со своей супругой он был девять лет. В следующем году пара должна была отметить годовщину — оловянную свадьбу.

«Буквально 30 августа он (сын — прим. ред.) мне фотографию отправил с Тихого океана. И все. Это последнее сообщение», — поделилась Валентина.

Ми-8 вез туристов на экскурсию к вулканам и не вышел на связь в расчетное время утром 31 августа. На борту находились 22 человека. Предположительно, из-за густого тумана летчик не заметил сопку и задел ее склон, вертолет потерпел крушение. Никто не выжил.

Родственникам жертв авиакатастрофы пообещали выплаты и бесплатные авиабилеты. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения возьмет на себя авиакомпания «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.